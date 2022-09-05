شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء القادم للعميد في دوري روشن السعودي المقرر أن يقام على ملعب الملك عبدالله ببريدة "معقل الرائد".

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والرائد القادمة في الدوري السعودي

يقع العميد ضيفًا ثقيلًا على الرائد مساء الجمعة، الموافق 9 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية المباراة المرتقبة التي تجمع بين الاتحاد والرائد، بالإضافة إلى جميع مجريات البطولة.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

- تشكيل الرائد المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

في حراسة المرمى: لونغ.

في الدفاع: سانتوس، سالم، عبدالله الفهد.

خط الوسط: خميس، دوكوفيتش، سلطان فرحان، فوزير، ميتريتسا.

وفي الشق الهجومي: الغامدي، تافاريسز.

- تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الرائد الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023

حراسة المرمى: جروهي.

وفي الدفاع: الشمراني، أحمد حجازي، شراحيلي، أحمد بامسعود.

وفي خط الوسط: كوستا، طارق حامد، برونو هنريكي، كورنادو.

الشق الهجومي: رومارينيو، العبود.

كيف يدخل الاتحاد إلى مباراة الجمعة أمام الرائد؟

يدخل الاتحاد إلى مجريات اللقاء الذي يجمعه أمام الرائد بتعادل سلبي حققه أمام الاتفاق في الجولة الثانية من عمر البطولة.

كيف يدخل الرائد إلى مباراة الجمعة أمام الاتحاد؟

يدخل أصحاب الديار إلى مباراة الاتحاد بدفعة معنوية عالية للغاية بعد الفوز المثير الذي حققه على الوحدة بهدف نطيف.

موقف الاتحاد والرائد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يقع الأخير في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.