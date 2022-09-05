شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والرائد القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الرائد مساء الجمعة القادم الموافق 9 من سبتمبر الجاري على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ويبحث العديد من مُتابعي الكرة السعودية عن كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

توقيت مباراة الاتحاد والرائد وفي الدوري السعودي

تقام المباراة مساء الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في دوري روشن السعودي

تُذاع أحداث المباراة كالعادة عبر سلمة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مجريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة.

تشكيل الاتحاد والرائد المتوقع لموقعة الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الرائد بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

حراسة المرمى: لونغ.

في خط الدفاع: دوس سانتوس، محمد سالم، عبدالله الفهد.

وفي خط الوسط: عوض خميس، داميان دوكوفيتش، سلطان فرحان، فوزير، ألكساندرو ميتريتسا.

في خط الهجوم: الغامدي، تافاريسز.

بينما من المتوقع أن يدخل تشكيل الاتحاد لمباراة الرائد كالتالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود

وفي الوسط: هيلدر كوستا، طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو

الشق الهجومي: رومارينيو، عبدالرحمن العبود

موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع العميد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط.

موقف الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الرائد ثامن الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط فقط لا غير.

وفي سياق آخر أنهى الاتحاد منافسات الدوري السعودي بالموسم الماضي 2021/2022 في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن حامل اللقب والمتصدر "الهلال".