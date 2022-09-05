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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، منوهة بضرورة اصطحابها في كل مكان.

وأوضحت الهيئة، أن أهم الأدوات التي تحتويها حقيبة الإسعافات الأولية هي “مطوية إرشادات، ولصقات جروح، وقناع نفخ الهواء، وبطانية فضية، ورباط مثلث، وقفازات للاستعمال مرة واحدة، وضماد غير لاصق”.

وأضافت أن حقيبة الإسعافات تحتوي أيضا على “أربطة ضاغطة، وكمادة باردة، وضمادة للربط، ومقص، ومشابك أمان، وملقط، وقطن، وشاش، ومسحات كحول”.

على فكرة تراها شنيطة!

كانت هذه تفاصيل خبر “خذوها معكم”.. “الهلال الأحمر” يوضح أهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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