جامعة نجران ومعهد الإدارة يُطلقان أُولى البرامج التدريبية

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المناطق_نجران
انطلقت أمس أُولى برامج معهد الإدارة العامة والتي تأتي بالشراكة مع جامعة نجران؛ لتدريب موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة في المدينة الجامعية بنجران، بعنوان:” التحقيق الإداري”، حيث تستمر لمدة خمسة أيام.
وأوضح عميد الموارد البشرية الدكتور حسن الزهراني أن الجامعة عملت على تجهيز القاعات التدريبية وتهيئتها بمتطلبات التدريب؛ بما يحقق أهداف الشراكة بين الجهتين وتعزيز التعاون فيما بينهما، منوهًا بأهميتها في تحفيز موظفي المنطقة في الالتحاق بها وإسهامها في تطوير قدراتهم.
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Source almnatiq
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