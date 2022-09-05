أبرزها حمايته حال وقوع حادث.. «سعود الطبية»: 6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية التزام الطفل بالجلوس في المقاعد الخلفية واستخدام المقعد المخصص له في السيارة والمناسب لعمره وتركيبه بشكل صحيح، مشيرة إلى أن تلك الفئة تعد أول ضحايا الحوادث المرورية.

وأوضحت «سعود الطبية»، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن جلوس الطفل في المقعد الصحيح يساعد على حمايته ويقلل من احتمالية إصابته ويمنع حدوث الإصابات الخطيرة في الحوادث المرورية، مبينة أن الأطفال هم أول ضحايا هذه الحوادث.

وأضافت سعود الطبية أن أهمية جلوس الطفل في المقاعد الصحيحة تساعد أيضًا قائد المركبة على التركيز أثناء القيادة والوقاية من الصدمات، كما تحمي جسم الطفل في حال وقوع حوادث.

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Source almnatiq

