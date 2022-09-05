شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة والخلود في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو.

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مع نظيره الخلود، مساء اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 بتوقيت القاهرة، و9:35 بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الخلود المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أهلي جدة المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

أهلي جدة كان قد تعادل في الجولة الأولى من دوري يلو بهدف مع القيصومة، ثم خسر بهدفين نظيفين أمام الأخدود.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة والخلود في دوري يلو

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي أهلي جدة والخلود، عبر قناة السعودية الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.