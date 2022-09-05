شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أهلي جدة والخلود في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ونظيره الخلود، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو.

موعد مباراة أهلي جدة والخلود في دوري يلو

ومن المقرر أن يستضيف فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، نظيره الخلود، مساء اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 بتوقيت القاهرة، و9:35 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الخلود المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

أهلي جدة كان قد تعادل في الجولة الأولى من دوري يلو بهدف مع القيصومة، ثم خسر بهدفين نظيفين أمام الأخدود.