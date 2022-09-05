شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر وضمك القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في حينه أنحاء العالم إلى مباراة النصر القادمة المقرر أن تقام أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

كل ما يخص مباراة النصر وضمك القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نرصد لكم فيما يلي كل ما يخص مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الثالثة، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة

يقع ضمك ضيفًا على النصر يوم السبت القادم الموافق 10 من سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة منذ إعلان الاتحاد السعودي عن الصفقة سابقًا.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة ضمك السبت في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يستعين جارسيا بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، جونزاليس.

خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

في خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.

موقف النصر وضمك في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز التاسع من جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، بينما يقع ضمك في الرابع برصيد 6 نقاط.

كيف يدخل النصر إلى أحداث مباراة السبت أمام ضمك؟

يدخل العالمي إلى مجريات اللقاء القادم أمام ضمك بالخسارة أمام التعاون السبت الماضي في الجولة الثانية من الدوري السعودي بهدف وحيد.