شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023، المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجريات البطولة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

منافس الاتحاد في المباراة القادمة في الدوري السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الرائد مساء يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في دوري روشن السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الاتحاد والرائد، وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الرائد الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل العميد بالتشكيل التالي أمام الرائد..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

وفي خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: كوستا، طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

وفي خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرحمن العبود.

تشكيل الرائد المتوقع لمباراة الاتحاد الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام وصيف السعودية..

في حراسة المرمى: لونغ.

خط الدفاع: دوس سانتوس، محمد سالم، عبدالله الفهد.

خط الوسط: عوض خميس، داميان دوكوفيتش، سلطان فرحان، فوزير، ألكساندرو ميتريتسا.

خط الهجوم: الغامدي، تافاريسز.

تعرف على موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تقع كتيبة نونو سانتو في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بعدما حقق العميد فوز وتعادل منذ انطلاق الدوري السعودي.

موقف الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الرائد ثامن الدوري السعودي برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوز وخسارة.

كيف يدخل الرائد والاتحاد إلى مباراة الجمعة أمام الرائد؟

يدخل الاتحاد إلى أحداث لقاء الجمعة أمام الرائد بتعادل حققه أمام الاتفاق دون أهداف، بينما يدخل الرائد بفوز مثير حققه على الوحدة بهدف نطيف.