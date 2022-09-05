شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة الأهلي والخلود اليوم في دوري يلو 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الخلود ضيفًا ثقيلًا على الأهلي مساء اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من السعودي بالدرجة الأولى.

ويسعى الراقي إلى الدخول في سكة الانتصارات من محطة اليوم أمام الخلود بتحقيق فوز لا بديل عنه مناحل مصالحة جماهيره التي حل عليها الغضب الشديد خلال الفترة الأخيرة.

ونرصد لكم عبر موقعنا"السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

توقيت مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو 2022/2023 والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء اليوم الإثنين في الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة خلال الموسم الجارى وفقًا لما أشار إليه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الخلود اليوم في الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

وفي وخط الدفاع: إبراهيم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد الحمد، علي مجرشي.

الوسط: زياد الجهني، فرانك كوم، عبد الله المقرن.

وفي خط الهجوم: يوسف العبدلي، لويس غرابان، هيثم عسيري.

تعرف على موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يعاني الراقي في المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل أمام القيصومة والخسارة من الأخدود.

