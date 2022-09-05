شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الأسبوع الثالث.. جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى، قبل انطلاق الجولة الجديدة من البطولة مساء اليوم الإثنين.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت"* فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى، وذلك يأتي كالتالي..

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023

المركز الأول - الأخدود "6 نقاط"

المركز الثاني - الخلود "6 نقاط"

المركز الثالث - الشعلة "6 نقاط"

المركز الرابع - الفيصلي "6 نقاط"

المركز الخامس - الحزم "6 نقاط"

المركز السادس - الساحل "4 نقاط"

المركز السابع - العربي "2 نقطة"

المركز الثامن - القيصومة "2 نقطة"

المركز التاسع - نجران "2 نقطة"

المركز العاشر - أحد "2 نقطة"

المركز الحادي عشر - هجر " 1 نقطة"

المركز الثاني عشر - جدة " 1 نقطة"

المركز الثالث عشر - الجبلين " 1 نقطة"

المركز الرابع عشر - القادسية " 1 نقطة"

المركز الخامس عشر - الأهلي " 1 نقطة"

المركز السادس عشر - الرياض " 0 نقطة"

المركز السابع عشر - العين " 0 نقطة"

المركز الثامن عشر - العروبة " 0 نقطة"

موعد افتتاح الأسبوع الثالث من دوري يلو 2022/2023

تفتتح منافسات الأسبوع الثالث من دوري يلو السعودي مساء اليوم الإثنين، بمواجهة تجمع بين الأهلي والخلود في الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.