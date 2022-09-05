«التعليم» تحدد آلية وإجراءات اختبارات التعليم الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حددت وزارة التعليم آلية وإجراءات اختبارات التعليم الإلكتروني للعام الدراسي الحالي، وبيّنت في لائحة التقويم أن التعليم الإلكتروني يتاح لكافة مدارس التعليم العام بكافة مراحلها «الطفولة المبكرة، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية» وما في مستواها (بنين وبنات) ويسمح لمدارس التعليم الأهلي العام والعالمي والأجنبي الاستفادة من التعليم الإلكتروني؛ بعد موافقة الوزارة.

وتحدد الوزارة الفئات المسموح لها بالتعلم الإلكتروني، كما يحدد الزمن المسموح به واعتماد المنصات المناسبة لهذا النوع من التعليم مع توفير الخدمات التعليمية بحسب الفئة المستهدفة من خلال الأنماط التعليمية، كما تتيح أدوات تقويم متنوعة ومناسبة للعملية التعليمية في منصات التعليم الإلكترونية التفاعلية تشتمل على بنوك أسئلة، وواجبات واختبارات إلكترونية، وأنشطة مدرسية، ومشاريع.

وأوضحت اللائحة أن التحصيل الدراسي للطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر يقوم تقويماً مستمراً معتمداً على مستويات الأداء التي تتضمن ثلاثة مستويات للإتقان ومستوى واحداً لعدم الإتقان في جميع المواد، ويقوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث للتعليم المستمر على التقويم التكويني الختامي، ويقوم أداء الطالب في بقية المواد تقويماً متنوعاً قبلياً وتكوينياً وختامياً (100) درجة لكل مادة دراسية و(100) درجة لكل فصل دراسي: منها (80) لأعمال السنة، (20) لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

ويحسب للطالب نهاية العام معدل ما تحصله الطالب خلال الفصول الدراسية الثلاثة: (25%) الفصل الأول و(35) الفصل الثاني و(40%) الفصل الثالث على أن تكون النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية (50) درجة سواء كان الطالب منتظماً أو منتسباً، ويعد الطالب ناجحاً في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية، شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة الاختبار النهائي لكل مادة دراسية على أن يختبر الطالب المكمل الدور الثاني من (100) درجة للفصل الدراسي الواحد الذي أكمل فيه.

وتضمنت اللائحة أن يقوم التحصيل الدراسي للطالب في المرحلة الثانوية تقويماً متنوعاً قبلياً وتكوينياً وختامياً وتخصص (100) درجة لكل مقرر دراسي؛ يتم توزيعها وفق أنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد على النحو الآتي: النمط المتزامن: يكون فيه المعلم والطالب متصليْن مباشرة؛ بحيث يقدم المعلم الدرس ويتلقاه الطالب في الوقت ذاته، وبناء عليه يتم توزيع الدرجات وفق آلية حضوره للاختبار النهائي على النحو الآتي: إذا كان الاختبار النهائي عن بعد؛ يعتمد توزيع الدرجات (80) درجة لأعمال السنة، و(20) درجة للاختبار النهائي، وإذا كان الاختبار النهائي حضوريا؛ يعتمد توزيع الدرجات (60) درجة لأعمال السنة، و(40) درجة للاختبار النهائي،

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والنمط غير المتزامن: يتفاعل الطالب مع المحتوى التعليمي دون وجود المعلم، وبناء عليه يتم توزيع الدرجات وفق آلية حضوره للاختبار النهائي على النحو الآتي: إذا كان الاختبار النهائي عن بعد؛ يعتمد توزيع الدرجات (80) درجة للمهام الأدائية، و(20) درجة للاختبار النهائي، وإذا كان الاختبار النهائي حضورياً؛ يعتمد توزيع الدرجات (40) درجة للمهام الأدائية، و(60) درجة للاختبار النهائي، ويعد الطالب ناجحاً في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المقررات الدراسية.

5 دقائق لتعريف الطلاب بطريقة الاختبار

أكدت اللائحة أهمية أن يراعى في الاختبار النهائي تناسب زمن الاختبار مع الدرجة المخصصة له ويسبق الاختبار بخمس دقائق تهيئة من قبل المعلم لطلابه يعرفهم فيها بآلية وطريقة أداء الاختبار على أن يراعى في ذلك أن تغطي فقرات الاختبار قدر المستطاع موضوعات المقرر الدراسي وعدم تجاوز عدد المواد التي يختبرها الطالب يومياً عن مادتين، على أن تجرى الاختبارات الشفهية إلكترونياً للطلاب المنتظمين والمنتسبين في الأسبوع الذي يسبق بدء اختبارات نهاية الفصل، ويقوم المعلم برصد الدرجات في النظام الإلكتروني المعتمد لرصد الدرجات،

وتقوم المدرسة باستخراج النتائج، مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات والمخفقين فيها، والتواصل معهم ومعرفة أسباب غيابهم ووضع الخطط العلاجية اللازمة، ويكون موعد إعلان النتائج في آخر يوم من أيام الاختبارات. وأشارت اللائحة إلى أن ما لم يرد من تفاصيل بشأن التعليم الإلكتروني يتم الرجوع فيه للتعاميم المنظمة والأدلة المعتمدة من الجهات المختصة بالوزارة وأن العمليات الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم بشكل عام يتم تطبيقها في التعليم الإلكتروني ما لم تتعارض مع ما ورد في هذه القاعدة.