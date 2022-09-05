المرور .. 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

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حددت الإدارة العامة للمرور 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

ولفتت الإدارة في إنفوجراف على حسابها بتويتر إلى أنه يمكن من خلال تلك الخطوات إسقاط المركبة التالفة أو المهملة خلال المهلة التصحيحية.

وأضافت أن الخطوة الأولى تبدأ بزيارة الرابط التالي http://absher.sa/vds، ثم الخطوة الثانية باستعراض المراكز المعتمدة، والثالثة بالتوجه للمركز، ثم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

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Source almnatiq

