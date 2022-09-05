«الهلال الأحمر» تكشف عن أهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية

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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن أهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، ناصحة باصطحابها في كل مكان.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن أهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية هي “مطوية إرشادات، لصقات جروح، قناع نفخ الهواء، بطانية فضية، رباط مثلث، قفازات للاستعمال مرة واحدة، ضماد غير لاصق”.

كما تحتوي حقيبة الإسعافات، وفقًا للهيئة، على “مقص، مشابك أمان، ملقط، قبطن، شاش، مسحات كحول”.

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Source almnatiq

