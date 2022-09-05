مستجدات الغـزو الروسي.. أوكرانيا تحرر 3 قرى وموسكو تتهم كييف بشأن زابوروجيا

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قالت السلطات الأوكرانية، إنها حررت 3 قرى في جنوب وشرق البلاد خلال عمليات عسكـرية نفذتها في الساعات الماضية، حيث تزامن ذلك مع اتهام روسيا لكييف بمحاولة السيطرة على محطة زابوروجيا.

زيلينسكي يعلن تحرير قرى بالجنوب والشرق

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تحقيق تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي، مشيداً بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا وثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضاً.

وقدم زيلينسكي، الشكر لقـواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق والاستيلاء على أراض مرتفعة في منطقة شرقية أيضاً في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير قريتين في الجنوب.

بدوره نشر كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، لجنود يرفعون العلم الأوكراني فوق قرية قال إنها تقع في المنطقة الجنوبية التي تشكل المحور الرئيسي للهجـوم المضاد.

إرسال أكبر قافلة سفن محملة بالحبوب

أكدت أوكرانيا، أنها أرسلت حتى الآن أكبر قافلة من سفن الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بعدما أبحرت 13 سفينة من موانئها محملة بـ282500 طن من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

وشددت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، على أن 86 سفينة أبحرت منذ ذلك الحين من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق، حاملة مليوني طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة.

اتهام روسي جديد لأوكرانيا بشأن زابوروجيا

اتهمت وزارة الدفـاع الروسية، نظام كييف بالتخطيط للسيطرة على محطة زابوروجيا النووية، وذلك بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفتت إلى أنه تم التحضير لهذه الخطوة وكان لا بد من اختيار ممثلين إعلاميين مدربين بشكل خاص لهذه المهمة.

وأشارت إلى أن كييف حاولت القيام بهذا الاستفزاز على عكس السيناريو الذي تم الاتفاق عليه في إطار مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



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Source akhbaar24

