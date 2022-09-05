تعرفوا على أعراض غازات البطن وكيفية التعامل معها

︎

.



غازات البطن هي واحدة من أشهر الحالات التي تصيب الجهاز الهضمي خاصة بعد تناول بعض أنواع الأطعمة، أو قد تحدث نتيجة لأسباب أخرى ترتبط بالعادات الخاطئة التي نمارسها، تعرف معنا على اعراض غازات البطن المختلفة وأهم طرق علاجها من خلال هذا المقال

اعراض غازات البطن



ما هي غازات البطن؟ هي عبارة عن انتفاخ في البطن يشير لإطلاق الغازات من الجهاز الهضمي من خلال فتحة الشرج، وتحدث الحالة عندما تتجمع الغازات داخل الجهاز الهضمي، وهو واحدة من العمليات الطبيعية، وقد يحدث لأسباب مختلفة منها ابتلاع الهواء أو عدم قدرة الجهاز الهضمي على التعامل مع بعض المواد الغذائية

اعراض غازات البطن يمكن أن تتسبب غازت البطن في مجموعة من الأعراض أهمها:

عدم القدرة على التبرز

الانتفاخات

ألم المعدة

عسر الهضم

الشعور بالتعب

الغازات ذات الرائحة الكريهة

ويمكن أن تظهر بعض الأعراض الأخرى في الحالات الشديدة، وتتمثل أهم هذه الأعراض في:

تقلصات البطن وآلامها الشديدة

الإسهال

الإمساك

البراز دموي

الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)

الغثيان

القيء

آلام في البطن على الجانب الأيمن مع وجود غازات أو انتفاخات في البطن

أسباب غازات البطن تحدث غازات البطن في الغالب نتيجة ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الحديث، والسبب الآخر هو النظام الغذائي الغير الصحي، والذي يعجز الجهاز الهضمي عن التعامل معه، وبالتأكيد تلعب العادات الصحية الخاطئة كالتدخين، والقيام بمضغ العلكة، وتناول الأطعمة المقلية دورا كبير في حدوث الغازات، وفي بعض الأحيان يمكن أن يرتبط حدوث انتفاخ البطن ببعض الأمراض مثل:

الإمساك

الإسهال

القولون العصبي

مرض سيلياك

عدم تحمل اللاكتوز

تعرف على أسباب الحالة بصورة أشمل من خلال مقال غازات البطن أسبابها وطرق علاجها بالأعشاب

هل يجب زيارة الطبيب؟ في الغالب تُعتبر غازات البطن من الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا، ولكن يجب التحدث إلى الطبيب في حالة زاد الألم بحيث يؤثر على قدرة الشخص على العمل، لأن وجود أعراض أخرى مع الغازات، قد يشير لوجود مشكلة حقيقية، ويجب زيارة الطبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية:

ظهور البراز الدموي

التغيير في شكل البراز وهيئته

فقدان الوزن

الإمساك المستمر

الإسهال المستمر

الغثيان أو القيء المستمر أو المتكرر

آلام البطن المستمرة لفترات طويلة

ألم الصدر

علاج غازات البطن يمكن أن تساعد هذه الطرق البسيطة في التخلص من غازات البطن بسرعة، فجميعها خطوات يمكنك القيام بها في المنزل، ويبدأ العلاج بـ:

تغيير النظام الغذائي، فيجب تناول أطعمة سهل الهضم مثل الموز والأرز والبطاطس

تجنب الأطعمة التي قد تسبب لك الانتفاخ أو أن تقلل منها

تناول الطعام بكميات صغيرة، بحيث يسهل هضم هذه الوجبات

مضغ الطعام جيدا حتى تتجنب ابتلاع الهواء أثناء الأكل

شرب الكثير من السوائل خاصة الماء

لا تقم بتناول المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الصودا الفوارة

لا تقم بمضغ العلكة

ابتعد عن التدخين

ممارسة الرياضة، لأنها تعمل على تعزيز عملية الهضم ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن

استخدام بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الفحم النشط

وإليك قائمة ببعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل من الغازات:

الزبادي

العسل

الأناناس

الزنجبيل

إليك طرق التخلص من غازات البطن بسرعة فيديو يوضح طرق علاج الغازات بالأعشاب يمكن أن تساعد الأعشاب في تخفيف الألم الناتج عن انتفاخ البطن، تعرف في هذا الفيديو على أشهر هذه الأعشاب وأفضلها:

والآن وفي نهاية المقال عزيزي القارئ، هل تعرفت على اعراض غازات البطن ؟ وكيف يمكن علاجها؟، أخبرنا في التعليقات هل سبق وأن مررت بالحالة؟ وكيف تخلصت منها، ودعنا نذكرك أن الحلول المنزلية هي علاج مؤقت فقط، وأنه في حالة استمرار الحالة، لابد من زيارة الطبيب

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

