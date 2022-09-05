الاثنين والخميس يشغلان 911 - #عاجل

8 محاور
اشتملت المكالمات الواردة المستقبلة على 8 أنواع ممثلة في: بلاغات عن حوادث مرورية، وحرائق، واستفسارات، وتوجيه وإرشاد، وحالات صحية، وإنسانية، وخدمية، وسلامة، في وقت بلغ عدد البلاغات المستقبلة 1.562.167 مكالمة، منها 845.427 ألف في منطقة الرياض، و716.740 ألف بلاغ مستقبل في منطقة مكة المكرمة، والتي يعمل عليها كوادر متخصصة بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
الخميس يتصدر
تصدر يوم الخميس اتصالات الأسبوع الماضي المستقبلة التي بلغت 276.585 ألف اتصال، حيث جاءت مكالمات الخميس الأعلى بـ57.014 مكالمة بمعدل 40 اتصالا في الدقيقة، وحلت اتصالات يوم الإثنين ثانيا بـ56.293 ألف مكالمة بمعدل 39 اتصالا في الدقيقة، تليها مكالمات يوم الأحد ثالثا بـ55.301 ألف مكالمة بمعدل 38 اتصالا في الدقيقة، ومكالمات يوم الثلاثاء رابعا بـ54.501 ألف مكالمة بمعدل 38 اتصالا في الدقيقة، ومكالمات يوم الأربعاء خامسا بـ53.476 ألف مكالمة بمعدل 37 اتصالا في الدقيقة.
اتصالات
1.838.752 مليون مكالمة خلال 35 يوما
1.562.167 مكالمة الشهر الماضي
276.585 مكالمة الأسبوع الماضي
8 محاور للمكالمات المستقبلة
845.427 اتصالات البلاغات في الرياض
716.740 اتصالات البلاغات في مكة
معدل 37 إلى 40 اتصالا في الدقيقة
الأكثر اتصالات الأسبوع الماضي:
الخميس: 57.014 ألف مكالمة
الإثنين: 56.293 ألف مكالمة
الأحد: 55.301 ألف مكالمة
الثلاثاء: 54.501 ألف مكالمة
الأربعاء: 53.476 ألف مكالمة
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