اخبار الرياضه السعوديه من يكسب.. أهلي «العنبر» أم خلود «القروني»؟

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث فريق الأهلي عن بداية قوية مع الإدارة الجديدة برئاسة وليد عبد الرزاق معاذ، إذ يستضيف مساء اليوم (الاثنين) نظيره فريق الخلود على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند تمام الساعة 8:35 مساء ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري يلو للدرجة الأولى. يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد أن تعثر في أول جولتين له في الدوري بالتعادل مع القيصومة بهدف لكل منهما، ومن ثم الخسارة أمام الأخدود بهدفين دون مقابل. ويحتل الراقي المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة. وسيقود الفريق فنياً في لقاء الليلة المدرب الوطني يوسف عنبر بدلاً عن المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي. ومن المنتظر أن يعتمد على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود لويس غرابان في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد المجحد وهيثم عسيري وعبدالله المقرن، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس ياسر المسيليم وأمامه رباعي الدفاع علي مجرشي وفهد الحمد وعبدالباسط هندي وإبراهيم الزبيدي، ويتواجد في مركز المحور الثنائي فرانك كوم وزياد الجهني، أما فريق الخلود فإنه يدخل هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه العلامة الكاملة من النقاط، إذ انتصر في اللقاء الأول على فريق العين بثلاثية نظيفة، ومن ثم فاز على الرياض بهدف دون مقابل بقيادة المدرب الوطني خالد القروني.

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