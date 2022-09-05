اخبار الرياضه السعوديه المولد يصطدم بالعميد في منتصف ديسمبر

ينضم النجم الدولي فهد المولد لتدريبات الفريق الشبابي غداً (الثلاثاء) بمقر النادي، بعد إنهاء المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في إنجلترا. وسيتابع المدرب فيسنتي المرحلة الإعدادية الثانية للمولد، من أجل تجهيزه بالشكل الفني واللياقي الكامل قبل مشاركته مع الفريق الكروي في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الفيحاء التواجد الأول للمولد مع الفريق الشبابي الأحد الثاني من شهر أكتوبر القادم بالمجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة، فيما سيواجه فريقه السابق الاتحاد (الخميس) 15 من شهر ديسمبر القادم بالرياض، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان المولد وقّع عقداً احترافياً مع نادي الشباب (الأحد) 28 من شهر أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات قادمة بنظام الانتقال «الحر» بعد نهاية عقده مع العميد في شهر يوليو الماضي.
مستجدات المولد
1)
2)
سيتواجد مع الفريق
في لقاء الفيحاء
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