اخبار الرياضه السعوديه نياكاتي: الاتحاد ممنوع من التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي وجود قضية عالقة في الفيفا مع نادي الاتحاد صدر على إثرها قرار ملزم بتسديد 2.5 مليون ريال لصالحه ولم يلتزم العميد بسدادها خلال فترة السداد المحددة من قبل الفيفا بـ45 يوماً وبناء على عدم السداد صدر بحق نادي الاتحاد عقوبة المنع من التسجيل لفترات قادمة.

وقال نياكاتي عبر حسابه الشخصي: «لتجنب التكهنات أؤكد أن لدي قضية معلقة في الفيفا مع نادي الاتحاد وصدر بحقها بالفعل قرار نهائي وملزم لجميع الأطراف من الفيفا بمنع العميد من التسجيل لفترات قادمة، كون النادي لم يفِ بهذا القرار، وسيتم رفعه حال قيامه بتسديد المبالغ المالية له».