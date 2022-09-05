شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مستجدات نارية في قضية نياكاتي مع الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، عن المستجدات الأخيرة في قضية نياكاتي مع العميد.

آخر تطورات قضية نياكاتي مع الاتحاد.. تعرف عليها

حرص أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على توضيح حقيقة ما تررد بشأن حرمان النادي من التسجيل، بسبب قضية اللاعب السابق للعميد يوسف نياكاتي.

وجاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها مالك العميد، والتي جاءت كالتالي..

تعرف على تصريحات أنمار الحائلي بخصوص قضية نياكاتي

وقال أنمار الحائلي عبر برنامج "أكشن مع وليد": "سددنا جميع رواتب نياكاتي، تبقى له تقريبًا 1،5 مليون ريال".

وواصل: "طلبنا من نياكاتي أن يتعاون معنا، بحيث نقوم بجدولة أموالة المتبقية ونسددها له بشكل شهري، بسبب التزامات النادي بالكفاءة المالية".

وأكد: "لكنه رفض وطلب السداد بشكل فوري، وإلا سيذهب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

واختتم: "سنقوم بسداد المبلغ خلال الأسابيع القادمة ولن يتم توقيع أي عقوبة على النادي".

تعرف على مشوار نياكاتي مع الاتحاد

وكان نياكاتي قد انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف 2021 عن طريق الإعارة، قادما من الوحدة.

وشارك اللاعب مع العميد 8 مباريات ولم يسجل أي هدف، وعاد يناير الماضي إلى صفوف الوحدة الذي اضطر إلى بيعه في الانتقالات الماضية إلى الاتفاق.

موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الرائد والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الرائد مساء الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة التي تجمع بين الاتحاد والرائد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة طوال الموسم الجاري.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن

الجدير بالذكر يقع الاتحاد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على العادلة بثلاثية في اللقاء الأول بالدوري السعودي وتعادل أمام الاتفاق بالأسبوع الثاني دون أهداف.