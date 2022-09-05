شكرا لقرائتكم خبر عن قضية جديدة تشعل الشارع الرياضي.. الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تُشير العديد من التقارير الإعلامية في الوقت الحالي إلى تقدم نادي الاتحاد بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد تتقدم بشكوى إلى الاتحاد السعودي.. تعرف على السبب

ووفقًا للمعلومات الوادرة من جانب الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، فإن مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الجائلي تقدم بشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب قيام شخص "قانوني" بتسريب ما يحدث في نادي الاتحاد إلى وسائل الإعلام.

بالإضافة إلى اتهامه بالتشهير، والقاء التُهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منصة "تويتر".

كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي، المقرر أن تقام أمام الرائد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على الرائد مساء يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ انطلاقة ركلة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب للعميد أمام الرائد، وكذلك جميع مجريات البطولة.

موقف الاتحاد والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي

يقع الاتحاد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 4 نقاط، بينما يقع الرائد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.