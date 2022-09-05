الحلبة للسكري.. تعرف على أهم فوائدها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

الحلبة (بالإنجليزية: Fenugreek)‏ والاسم العلمي لها Trigonella foenum-graecum وهي تتبع مملكة النبات، من النباتات الوعائية، طويئفة ثنائية الفلقة. تصنف الحلبة على أنها نبات من النباتات العطرية.

توجد الحلبة بكثرة في جنوب آسيا، وشمال أفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط، وتنتج الحلبة قروناً تحتوي على البذور ذات المذاق المر.

سجل أول استخدام للحلبة في الشرق الأوسط في مصر قبل ألف وخمسمائة عام من قبل الميلاد، كما أن لها العديد من الاستخدامات في مجالات الطهي والمجالات الطبية، من بينها فوائد الحلبة للسكري.

تستخدم أوراق الحلبة الخضراء على أنها أحد الخضروات، أو كأحد الأعشاب في حالة تجفيفها، لكن بذورها تستخدم على حالتها أو تطحن وتضاف للتوابل، لا تقتصر فوائد الحلبة على المطبخ فقط، بل لها فوائد صحية عديدة، أشهرها فوائد الحلبة لمرضى السكري، في السطور القادمة سوف نوضح أحد هذه الأدوار.

يتعرف الكثير من الناس على فوائد الحلبة للسكري، حيث يمكن الحصول على الحلبة في عدة صور منها:

أخبار قد تهمك

التوابل في صورة حبوب أو مطحونة.

مكمل غذائي في صورة سائلة أو حبوب مركزة.

عبوات تحتوي على شاي الحلبة.

عبوات بها كريم للبشرة.