ليفاندوفسكي يكرر إنجاز كريستيانو

محمد بن مسعود - الدمام - نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في هز شباك إشبيلية، مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الأندلسيين «رامون سانشيز بيزخوان».

وسجل البولندي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 36.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن ليفاندوفسكي سجل 5 أهداف خلال 4 مباريات في الليجا، وأصبح ثالث لاعب يحقق هذا السجل أو أكثر في أول 4 مباريات في الليجا في القرن الـ21، بعد كريستيانو رونالدو في 2009 (5 أهداف)، ورادميل فالكاو في 2011 (5 أهداف).

وانتهت المباراة بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد إشبيلية عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.