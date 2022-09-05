تين هاج: سأكون صديق رونالدو وأحيانًا معلمه

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن بقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء خلال المباريات الماضية.
وقال تين هاج، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «كما نعلم جميعًا، لم يخض رونالدو الموسم التحضيري، ولا يمكنك أن تفوت فترة الإعداد.. إنها قاعدة لكل شيء، وخاصة للطريقة التي نلعب بها». وأضاف: «نلعب بأسلوب آخر في كرة القدم مقارنة بالعام الماضي. التعاون والتمركز والتحرك عندما تملك أو تفقد الكرة، واللياقة كلها أمور تعتمد على الموسم التحضيري».
وتابع تين هاج: «سأكون صديق رونالدو وأحيانًا سأكون معلمه.. هذا يعتمد على الموقف».
كما دافع تين هاج عن سياسته في جلب العديد من اللاعبين من الدوري الهولندي إلى البريميرليج، قائلاً: «أولاً.. اللاعبون الذين وقعنا معهم من هولندا دوليون».
وأردف: «ثانيًا.. لقد قدموا أداءً جيدًا حقًا في دوري الأبطال، وثالثًا.. لديهم أيضًا مهارات فردية تظهر أنهم قادرون على لعب كرة قدم على أعلى مستوى».
واستطرد المدرب الهولندي: «مارتينيز إنه لاعب جيد بالكرة، لكنك ترى أيضا قدراته الدفاعية وصلابته وتمركزه وتوقعه».
وختم: «أنا أعرف ما هو (مارتينيز) قادر على تقديمه لنا. إنه يعمل بشكل جيد لكن عليه أن يقدم ما هو أفضل بكثير».
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