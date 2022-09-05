وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يناقشون وضع حد أقصى لسعر الغاز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر أيلول لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
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Source akhbaar24
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