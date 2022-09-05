كما انفرد “سبورت 24”.. “العين” يعلن رسميا ضم المحترف التونسي “المرزوقي”

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أعلن مجلس إدارة نادي العين، بشكل رسمي، التعاقد مع المحترف التونسي، علاء المرزوقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي (2022-2023)، بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وفي وقت سابق، كشف “سبورت 24” أن إدارة العين نجحت في إنهاء إجراءات التعاقد مع الدولي التونسي علاء المرزوقي، في إطار خطة دعم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية.

يذكر أن علاء الدين المرزوقي انضم لصفوف الترجي في أغسطس 2020، بعقد يمتد حتى صيف 2023.



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Source akhbaar24

