“بلومبيرج”: السعودية تدرس تعيين مسؤول عن العملات المشفرة

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قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن البنك المركزي السعودي لديه خطط لتعيين مسؤول لقيادة الأصول الافتراضية وبرنامج العملة الرقمية للبنك المركزي.

وألمحت بلومبيرج وفقًا لمصادرها إلى وجود رغبة سعودية فيما يخص التشفير والعملات الرقمية، مشيرة إلى توجه بعض دول الخليج وأولهم الإمارات للظهور كمركز عالمي للعملات الرقمية.

ويضيف التقرير أن المملكة وهي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وسوق رئيسة لأي شركة تعمل في المنطقة، وقام بعض أكبر اللاعبين في الصناعة، بما في ذلك بايننس ( Binance Holdings Ltd ) بتشكيل فرق عملهم في السعودية وتحديد المملكة كسوق كبيرة غير مستغلة إذ تم تخفيف القيود الحالية على صناعة التشفير والعملات الرقمية.

وأشار إلى أن المملكة تتبع نهجًا أكثر حذرًا بشأن الأصول الافتراضية، كما أنها تحث الشركات العالمية على زيادة وجودها في العاصمة السعودية، كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الرياض إلى مركز مالي عالمي.

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Source almnatiq

