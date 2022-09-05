الشرطة الكندية: مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان

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المناطق_متابعات

أعلنت الشرطة الكندية، الأحد، مقتل عشرة وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

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Source almnatiq

