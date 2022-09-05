نصف معلمي الأهلية أجورهم بين 3 و6500 ريال - #عاجل

كشفت دراسة حديثة أن الدخل الشهري لـ58% من معلمي المدارس الأهلية يتراوح بين 3 آلاف و6500 ريال، في وقت شكل المعلمون السعوديون جنسيات الكادر التعليمي بنسبة 53% من إجمالي الكوادر التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية، فيما جاء المصريون في المرتبة الثانية بنسبة 39%.

وقدرت الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة وحملت عنوان «دراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي والعالمي في المملكة العربية السعودية»، أن 94% من المدارس الأهلية في المملكة تتقاضى رسوما تتجاوز الـ10 آلاف ريال، في مقابل 6% تتقاضى أقل من 10 آلاف، بينما تتقاضى 40% من المدارس الأهلية رسوما تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف ريال.

الدخل الشهري للقادة والإداريين

%49 ما بين 3 آلاف و 5500

%13 ما بين 6500 و 8 آلاف

%12 ما بين 8 آلاف و 13 ألفا

%10 أكثر من 17 ألفا

الدخل الشهري للمعلمين

%58 ما بين 3 آلاف و 6500

المؤهلات الدراسية

بكالوريوس 87%

ماجستير أو دكتوراه 12%

أخرى 1%

جنسيات الكادر التعليمي

سعوديون 53%

مصريون 39%

أردني 3%

أخرى 5%