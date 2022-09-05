مرض غامض يقضي على 8 رؤوس ماشية

تسبب مرض غامض في نفوق 8 رؤوس من الماعز والضأن بقرية مغلوث في مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة، وبدا على القطيع المكون من 318 رأسا من الماعز والضأن انتفاخ وأعراض عصبية وازرقاق العين، أدى إلى نفوق 8 منها.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أنه ورد بلاغ بالواقعة لمكتب الوزارة بمحافظة المجاردة من أحد مربي الماشية في قرية مغلوث بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة، وتم تكليف الطبيب البيطري بزيارة المربي والكشف على مواشيه، وأتضح أن عدد المواشي 318 رأسا من الماعز والضان، وعدد الحالات المصابة 20 رأسا، ونفوق 8 رؤوس منها، حيث كانت الأعراض الظاهرة ( انتفاخ _ أعراض عصبية _ ازرقاق العين) وتم أخذ عينات من المواشي النافقة ورفعها لمختبر التشخيص البيطري بمنطقة عسير للتأكد من الأعراض والحالة وتقييمها، وتم تحصين باقي المواشي بلقاح التسمم المعوي والتنبيه والتأكيد على المربي بالحرص على تحصين مواشيه بشكل دوري وباستمرار وفق اللقاحات الطبية البيطرية الموصى بها لمربي الماشية، وسيتم المتابعة مع المربي للتأكد من استقرار الحالة عنده.

وختم الويمني بقوله: إن الحالة متابعة من قبل إدارة الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بعسير بالتنسيق المباشر مع القسم البيطري بمكتب الوزارة بالمجاردة وتكثيف الزيارات والتأكد من استقرار الحالة المرضية وسلامة باقي القطيع .