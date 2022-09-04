محمية الملك سلمان تختتم مشاركتها في معرض الصيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أمس الأول، مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي. وتهدف مشاركة المحمية في المعرض للتعريف بخصائص المحمية وكنوزها الطبيعية، وتعريف الزوار بأهم أنواع الصقور الموجودة على أراضيها. يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي حدث ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر، ويصنف كأكبر معرض من نوعه في المملكة والعالم، وأول منصة سعودية لاقتناء الأسلحة بجميع أنواعها. يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي حدث ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر، ويصنف كأكبر معرض من نوعه في المملكة والعالم، وأول منصة سعودية لاقتناء الأسلحة بجميع أنواعها.

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