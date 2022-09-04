شكرا لقرائتكم خبر «الثقافة» تبتعث طلاب الدفعة السابعة في 12 تخصصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في 12 تخصصا، أبرزها المسرح والموسيقى والأزياء وصناعة الأفلام، أصدرت وزارة الثقافة أمس قرارات الابتعاث للدفعة السابعة من المبتعثين في برنامج الابتعاث الثقافي، لتنضم بذلك إلى الدفعات السابقة في البرنامج الذي أطلقته الوزارة في ديسمبر 2019م بهدف تطوير الكوادر الوطنية الثقافية المتخصصة في مختلف المجالات الثقافية الإبداعية في أرقى الجامعات والمعاهد والأكاديميات العالمية، وتأهيلها، وتدريبها بالأعداد التي تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.

وبهذه الدفعة يصل عدد الطلاب الذين شملتهم القرارات التي أصدرتها الوزارة خلال العام الحالي 211 طالبا وطالبة، منهم 133 طالبة، و78 طالبا، وجاءت المراحل الدراسية لهؤلاء الطلاب في البكالوريوس 123 طالبا، والماجستير 83 طالبا، والدكتوراه 5 طلاب.

وسينخرط الطلاب في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية ومنها؛ أكاديمية كوليناري للفنون، مدرسة معهد شيكاغو للفنون، معهد الطهي في أمريكا، جامعة الفنون بلندن (UAL)، معهد برات، مدرسة مانشستر للهندسة المعمارية، جامعة فرجينيا كومنولث، الجامعة الوطنية الأسترالية، جامعة إنديانا بلومنجتون، جامعة أدنبرة، وجامعة درهام.

أما على مستوى الدول التي سيغادر إليها الطلاب لمواصلة تحصيلهم التعليمي، فقد جاء العدد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية بواقع 115 طالبا، ثم المملكة المتحدة 56 طالبا، وسويسرا 20 طالبا، وأستراليا 10 طلاب، وطالبان في كل من مصر وفرنسا، وواحد في كل من إيطاليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وتصل بذلك جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة منذ انطلاق البرنامج إلى 683 طالبا، منهم 443 طالبة، و240 طالبا، وقد كان النصيب الأعلى لمرحلة البكالوريوس بواقع 384 طالبا، تليها مرحلة الماجستير 291 طالبا، ثم الدكتوراه 8 طلاب؛ لينخرطوا في عدد من المؤسسات التعليمية الراقية، والتي توزعت بمختلف دول العالم، كان العدد الأكبر منهم في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 277 طالبا، ثم المملكة المتحدة 290 طالبا، سويسرا 57 طالبا، أستراليا 31، مصر 9، فرنسا 6، ومثلهم في إيطاليا، هولندا 3، وطالبين في كوريا الجنوبية.