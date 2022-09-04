الأمن العام يوضح طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق كلنا أمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرح الأمن العام السعودي عن وجود خطوات بسيطة لحماية نفسك ومجتمك من خطر الجرائم المعلوماتية. وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق “كلنا أمن” تتم من خلال: اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية.

ستظر لك قائمة الملاحظات، قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

ارفع صورة البلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة، بإمكانك إرسال البلاغ بالقسم المختص. وأشار إلي أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم عن طريق: مراجعة أقرب مركز شرطة.

عبر تطبيق كلنا أمن.

الإتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

الإتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

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