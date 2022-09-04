اخبار الخليج – محافظة العاصمة تشيد بدعم «موترسيتي» لمبادرة مستلزمات الحقيبة المدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت محافظة العاصمة بدعم شركة «موترسيتي» لمبادرة توزيع مستلزمات الحقيبة المدرسية على طلبة المدارس الحكومية من ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تعمل المحافظة على تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بهدف دعم المشاريع والأعمال التي تصب في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، بحضور سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب المحافظ وعدد من المسؤولين بالمحافظة، لمساعد مدير عام شركة «موترسيتي» السيد سعد الزويد، وعدد من ممثلي الشركة.

واعتبر المحافظ مبادرة «موترسيتي» تجسيدا لحرص الشركة على دعم المبادرات الخيرية التي تصب في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز تكاتف والتفاف المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره للشركة على هذه المساهمة.

بدوره أعرب السيد سعد الزويد عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع محافظة العاصمة في هذه المبادرة مثمنا دور المحافظة بوصفها حلقة الوصل بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي وعنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، قدم معالي المحافظ هدية تذكارية لشركة «موترسيتي»، معرباً عن تقدير المحافظة لجهود الشركة ومساعيها في خدمة وتطوير المجتمع، ومرحباً بالمزيد من مبادرات التعاون المثمر بين الطرفين في المستقبل.