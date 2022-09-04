اخبار الخليج – توجيهات رئيس لجنة «معاً» لزيادة نسبة الطلبة المستفيدين من البرنامج عبر تغطية جميع مدارس البحرين الحكومية والخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم مثنياً معاليه على الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور استعداداً لعودة الطلبة إلى المدارس حضورياً بعد فترة الدراسة عن بعد ولتخفيف الآثار المترتبة من ذلك على أولياء الأمور بأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية.

مؤكداً بأن هذه المبادرات تعكس الرعاية الأبوية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وحرص الحكومة الموقرة بتوجيه الجهود والإمكانيات لخدمة كافة المواطنين، ومساندة أوضاعهم المعيشية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لإجتماع لجنة مكافحة العنف والإدمان(معاً) والذي عُقد حضورياً بمشاركة أعضاء اللجنة حيث رحب معاليه بالأعضاء وتقدم بتهنئة لأولياء الأمور بخصوص إعلان وزارة التربية والتعليم بشأن عودة التعليم بالحضور الفعلي الإلزامي في جميع المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2022 / 2023 وأكد على أهمية تظافر الجهود وتكاتف الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة ونجاح العملية التعليمية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

بعد ذلك تابع أعضاء اللجنة عرضاً قدمه السيد علي أحمد أميني مدير برنامج (معاً) بخصوص إحصائيات المدارس وأعداد الطلبة المستفيدين في العام الماضي، وإجراءات البرنامج للعودة إلى المدارس للعام الدراسي والآلية التي تم اعتمادها لتغطية جميع مدارس مملكة البحرين عن طريق تخصيص شرطي منفذ لبرنامج (معاً) لكل مدرستين. بالإضافة لكافة المستجدات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في الإنتهاء من إعداد تقرير المرحلة الأولى لدراسة منهج التعايش السلمي ومكافحة التطرف الجديد والذي تم تنفيذه في العام الدراسي الماضي كما تم تطوير وإعداد دروس جديدة لمنهج الأمن السيبراني وإدراجها ضمن آلية التدريس المعتمدة في البرنامج.

بعد ذلك ناقش معالي رئيس اللجنة مع الأعضاء آليات التنسيق والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم لضمان تطبيق برنامج معاً وتسخير كافة المتطلبات لإنسيابية التنفيذ وتعزيز جسور التعاون مع الكادر الإداري والتعليمي في المدرسة، كما تم خلال الإجتماع إستعراض النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من تنفيذ الدراسة التحليلية على منهج التعايش السلمي ومكافحة التطرف والتي جاءت في تقرير وفد المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان DARE وجامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بدأ تطبيق المنهج منذ العام الدراسي 2021-2022 ومن المزمع الإنتهاء منه خلال العام الدراسي الجاري والعمل على تقرير تفصيلي للنتائج النهائية.

كما وبحث معاليه تحديثات منهج الأمن السيبراني الجديد الذي تم إعداده لفئات الحلقة الأولى والثانية ليطبق هذا العام في المدارس والعمل حالياً جار لإعداد دروس جديدة للمرحلة الإبتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى ذلك تم معاينة تطورات معرض معاً للتوعية الأمنية وجاهزية التطبيق الإلكتروني الجديد الخاص ببرنامج معاً.