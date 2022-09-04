اخبار الخليج – مدير المدارس: اليوم التعريفي الأول شهد مشاركة 86٪ من أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم أن اليوم التعريفي الأول لبدء العام الدراسي شهد نجاحًا كبيرًا وإقبالاً واسعاً من قبل أولياء أمور الطلبة، حيث بلغت نسبة المشاركين 86٪ من إجمالي أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية، ما يؤكد متانة وعمق الشراكة بين المدارس الحكومية وأولياء الأمور.

وأشار الدكتور محمد مبارك إلى أنه تم في اليوم التعريفي الأول استقبال أولياء الأمور ، وأخذهم في جولة تعريفية للاطلاع على أهم محطات العام الدراسي الجديد والخطط التعليمية والدراسية والأنشطة المدرسية المقررة، وتم تسليمهم الملف التعريفي والذي يتضمن القسيمة المالية، ومعلومات مهمة حول العام الدراسي، وبطاقات تعريفية، ونموذج الجدول الدراسي، والتقويم الأكاديمي، لافتاً إلى أن جميع المدارس الحكومية ستواصل الأيام التعريفية على مدى اليومين القادمين ولفترات مفتوحة من الصباح حتى المساء.

وبهذه المناسبة جدد سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس خالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما يلقاه التعليم من رعاية واهتمام، ولما تلقاه المؤسسات التعليمية المدرسية ومنتسبيها من الهيئات التعليمية والإدارية من دعم ومتابعة مستمرة، كان لها بالغ الأثر في إعداد المدارس وتهيئتها لانطلاقة دراسية متميزة مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما تقدم المدير العام لشؤون المدارس بالشكر والتقدير إلى الكوادر التعليمية والإدارية في جميع المؤسسات المدرسية الحكومية، على ما بذلوه من جهد كبير وعمل دؤوب تكلل بنجاح اليوم الأول من الأيام التعريفية، مؤكدًا أن روح التصميم والحماس والعطاء من قبل الجميع سوف تستمر طيلة العام الدراسي.