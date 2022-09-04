اخبار الخليج – رئيس الجمارك يبحث وسفير البحرين التعاون الجمركي مع اسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك، سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة ، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي رئيس الجمارك بسعادة السفير ، مشيداً بدور السفارة البحرينية في إسرائيل في تطوير العلاقات مع اسرائيل وفتح المزيد من آفاق التعاون في العديد من المجالات، ومن بينها المجال الجمركي .

وتم خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون الجمركي بين البلدين ، بما يخدم المصالح المشتركة .