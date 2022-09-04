اخبار الخليج – الجنسية والجوازات: 54 طلب استبدال وتسليم جواز السفر للمواطنين المتواجدين خارج البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات الإقامة ، أن عدد طلبات خدمة استبدال وتسليم جواز السفر للمواطنين المتواجدين خارج مملكة البحرين ، والتي تلاقي إقبالا كبيرا ، بلغ 54 طلبا ، منذ بداية تدشين الخدمة في يونيو الماضي ، بالتعاون مع شركة DHL Express .

وأوضح أن هذه الخدمة ، والتي تعد ضمن الــــــ 24 مبادرة ، التي يتم تنفيذها ، ضمن خطة التعافي الاقتصادي ، بتوجيهات ومتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، تندرج ضمن خطط التطوير المستقبلية ، التي تشمل كذلك ، خدمة إصدار جواز السفر لأول مرة لفئة المواليد البحرينيين المتواجدين في الخارج .

وأشار معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن شؤون الجنسية والجوازات الإقامة ، تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات ، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار بالسرعة والكفاءة المطلوبة.