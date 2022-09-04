محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات الإقامة ، أن عدد طلبات خدمة استبدال وتسليم جواز السفر للمواطنين المتواجدين خارج مملكة البحرين ، والتي تلاقي إقبالا كبيرا ، بلغ 54 طلبا ، منذ بداية تدشين الخدمة في يونيو الماضي ، بالتعاون مع شركة DHL Express .
وأوضح أن هذه الخدمة ، والتي تعد ضمن الــــــ 24 مبادرة ، التي يتم تنفيذها ، ضمن خطة التعافي الاقتصادي ، بتوجيهات ومتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، تندرج ضمن خطط التطوير المستقبلية ، التي تشمل كذلك ، خدمة إصدار جواز السفر لأول مرة لفئة المواليد البحرينيين المتواجدين في الخارج .
وأشار معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن شؤون الجنسية والجوازات الإقامة ، تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات ، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الجنسية والجوازات: 54 طلب استبدال وتسليم جواز السفر للمواطنين المتواجدين خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.