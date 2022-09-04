«الحج» تعلن طريقة إضافة التابعين للعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.. الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تتخذ كافة الإجراءات والترتيبات الأمنية والتنظيمية لسلامة الطلبة

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