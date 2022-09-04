وزارتا “الصحة” و”الحج والعمرة” توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن

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وقّعت وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم تختص بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بحضور المدير العام للإدارة العامة لمراكز الاتصال وليد عمرود من الصحة، ووكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد.
وتهدف المذكرة إلى دعم وتوفير الإمكانات الصحية والاستشارات الطبية لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين من قبل “الصحة”، فيما تضبط “الحج والعمرة” وتقنن خدمة ضيوف الرحمن وتطورها، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين لدى الوزارتين.
وتتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات من خلال طرح المبادرات، وإبراز وإيضاح المشاريع التي يتوافق الطرفان في مخرجاتها تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتبادل الخبرات العلمية، وتقديم وتنفيذ الاستفسارات التي تخص كل طرف من خلال معرفة المهام المرتبطة بهما.
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Source akhbaar24
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