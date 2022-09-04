مصرع 6 وفقدان آخرين أثناء تسلق بركان شرق روسيا

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المناطق_رويترز

لقى ستة أشخاص حتفهم، أثناء تسلقهم بركان كليوتشفسكايا سوبكا في أقصى شرق روسيا، في حين يُعتقد أن ستة آخرين تقطعت بهم السبل اليوم الأحد، بعد أن تسببت رياح شديدة البرودة في عرقلة محاولة إنقاذ.

وقالت السلطات إن مجموعة مكونة من 12 شخصا وتضم مرشدين اثنين، انطلقت لتسلق البركان البالغ ارتفاعه 4754 مترا، يوم الثلاثاء، لكنها واجهت مشاكل، أمس السبت، عندما لقي بعض أفراد المجموعة حتفهم إثر سقوطهم من على ارتفاع 4200 متر تقريبا.

وذكرت السلطات أنه يٌعتقد بأن رجلا أصيب بكسر في الساق، فيما حاول رجال إنقاذ الوصول إلى المجموعة اليوم الأحد لكنهم اضطروا للعودة بعدما منعت رياح عاتية طائرة هليكوبتر كانوا يستقلونها من الهبوط، مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تهوي درجات الحرارة على البركان إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر خلال ساعات الليل.

وأشارت تاتيانا يوخمانوفا، ممثلة هيئة الدفاع المدني المحلية، إلى أن رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى المجموعة مرة أخرى غدا إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

وبركان كليوتشفسكايا سوبكا هو الأعلى من بين أكثر من 160 بركانا تغطي قممها الثلوج على شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ويشكل جزءا من أحد المواقع المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث الإنساني لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة.

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Source almnatiq

