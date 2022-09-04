تتنافس فيها 3 تحالفات.. بدء منافسة رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني الإلكترونية

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بدأت اليوم (الأحد) المنافسة الإلكترونية العلنية لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، وستستمر حتى فوز أحد التحالفات، من بين ثلاثة تحالفات محلية وعالمية.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المنافسة ستتواصل في يوم الغد حتى خروج تحالفين، وفوز الأخير، وتعد المنافسة الإلكترونية المرحلة الأخيرة من مراحل المنافسة، تليها مرحلة إعلان النتائج النهائية.

وأشارت إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف تفقّد اليوم غرفة التحكم للمنافسة الإلكترونية العلنية لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني للاطلاع على سير العمل في المنافسة في مرحلتها النهائية.

وتشمل التحالفات، تحالفا بين شركة ألارا السعودية فينتشرز وشركة مجموعة التسنيم، وتحالفا بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة إيفانهو إليكتريك المحدودة، وتحالفا بين شركة موشيكو ريسورسس المحدودة وشركة عجلان وإخوانه للتعدين.

يُذكر أن الوزارة قد أعلنت في بداية العام عن رخصة الخنيقية التي تعد أحد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كيلومترًا مربعًا، وتحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من الخام بنسبة 4.11% من الزنك و0.56 % من النحاس.

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Source akhbaar24

