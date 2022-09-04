مهرجان العودة إلى الرياض يتيح للأطفال تطبيق الإسعافات الأولية والتعرف على الطب الجراحي

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يتيح مهرجان العودة للرياض للزوار من الأطفال تجربة ممارسة الطب وتخصصاته المتنوعة، وذلك من خلال منطقة المهن التي تمكّنهم من عيش الحياة اليومية للأطباء، والدخول في تفاصيل مهنتهم التي تشمل عددًا من إجراءات الفحص والعلاج.

ويتعلّم الأطفال في المهرجان كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، عبر ممارسة الإنعاش، والتدرب على طريقة قياس نبض المريض في الحالات الحرجة، وإيقاف النزيف بطرق آمنة وسليمة، وطريقة التعامل مع حالات الكسر والإسعافات الأولية لها.

كما يتيح المهرجان للأطفال معرفة كيفية قياس النظر، وأهم العوامل التي تحافظ على العين البشرية، إضافةً إلى معلومات عن كيفية تشريح العين، كما تضم المنطقة قسماً مخصصاً لاحتواء الأجزاء المتكونة من الهيكل العظمي، والعضلات، والأعضاء الداخلية كالكبد والقلب والكلى وغيرها.

ويتعرَّف الأطفال من خلال هذه التجربة على كيفية إعطاء الحقن الوريدية تحت إشراف طبيب متخصص، كما تتاح لهم الاستفادة من جهاز محاكٍ للجراحة لممارسة العمليات الجراحية، والتعرّف على خطواتها وعناصر إجرائها.

ويفتح المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى غد الاثنين، أبوابه للزوار بدءًا من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming.



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Source akhbaar24

