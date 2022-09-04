«سيقنتشر».. جدة على موعد مع افتتاح أحدث وجهات شركة بنيان المتحدة

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المناطق ـ جدة

مدينة جدة على موعد مع افتتاح “سيقنتشر” أحدث وجهات شركة بنيان المتحدة والمعروفة بالإبداع في وجهاتها الفريدة، حيث تميزت لعقود طويلة في صناعة الوجهات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والسكني، والطبي، والضيافة، والمأكولات.

ويقع مجمع “سيقنتشر” والمطور من “بنيان” في حي المحمدية أحد أرقى أحياء مدينة جدة في قلب طريق الملك عبد العزيز، وتبلغ مساحة المشروع 9978 مترا مربعا، مقسمة على مساحات تجارية، طبية، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي.

وتتضمن المساحات تواجد أبزر العلامات التجارية المحلية والعالمية، أبرزها فرع لسلسلة هاف مليون المعروفة، وافتتاح أحدث فروع شاورما بينق، وتميس 09، ومطاعم هيمي، وكوفي شوب باريستا، ومطاعم صب ساندويش في فرعها الحديث، وغيرها من الأسماء المميزة.

ومن المتوقع أن يتم الافتتاح التشغيلي الرسمي للمجمع في شهر نوفمبر من السنة الحالية 2022.

وصرح المهندس مازن البوق، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان المتحدة، بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة ورؤية 2030 الملهمة وبعد تطوير 25 وجهة ومشروع خلال الأعوام السابقة، فإن الشركة ترى الأفق واسعاً للإبداع وتطوير المزيد من الوجهات المميزة قريبًا.

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Source almnatiq

