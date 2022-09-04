“فييتو” يمنح الهلال التقدم في الشوط الأول أمام الفتح (فيديو وصور)

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حسم فريق الهلال الشوط الأول لمواجهته أمام الفتح لصالحه، بنتيجة 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.

وفي الدقيقة الثانية، اهدر سالم الدوسري هدفا محققا للهلال، بعد عرضية من الجانب الأيمن، ليفشل اللاعب تحويل الكرة لداخل الشباك وسدها بشكل غريب أعلى العارضة.

وكاد أن يسجل كويفا الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 7، بعد تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته اصطدمت بالدفاع وخرجت لركلة ركنية.

وسجل لوسيانو فييتو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة11، بعد تمريرة خلف الدفاع راوغ بعدها وسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل شباك الفتح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقيقة 22.

هدددددف!⚽

د11′ فييتو يمنح الهلال التقدم

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