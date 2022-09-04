حرس الحدود بنجران يحبط محاولة تهريب 20.75 كجم من الحشيش

︎ . المناطق_واس أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع خباش بمنطقة نجران محاولة تهريب (20.75) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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