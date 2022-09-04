شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أهلي جدة يضم صفقة غير متوقعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة وليد معاذ، في حسم التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي السابق، من أجل تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أهلي جدة يضم صفقة غير متوقعة

حيث أوضح الإعلامي السعودي خضير البراق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نجم النصر السابق، صاحب الـ35عامًا وقع على عقود انضمامه لصفوف أهلي جدة.

وهناك رغبة قوية لدى إدارة نادي أهلي جدة الجديدة برئاسة وليد معاذ، التي تم تعيينها بعد رحيل ماجد النفيعي، لتهدئة الجماهير من خلال التعاقد مع صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إضافة إلى ذلك التوقيع مع مدير فني جديد مميز، بعد أن تمت إقالة روبرت سيبولدي، من أجل العودة إلى دوري المحترفين من جديد.

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يشار إلى أن المغربي نور الدين أمرابط، لعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الفترة مابين 2018 - 2021، ويتواجد حاليًا في صفوف نادي آيك أثينا اليوناني.