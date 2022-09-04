شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أهلي جدة يوقع مع سادس صفقاته في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستمر فتح باب القيد في دوري الدرجة الثانية "يلو"، والذي يشارك فيه الراقي للمرة الأولى في تاريخه، حتى يوم 8 سبتمبر الجاري، بخلاف دوري روشن الذي انتهى فيه القيد بداية هذا الشهر.

الأهلي يعلن التعاقد مع نايف كريري من الوحدة

وكشف النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع نايف كريري، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع الراقي مع كريري ظهير أيمن الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، ليصبح الصفقة السادسة في قلعة الكؤوس.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من التونسي يوسف العبدلي "مهاجم"، الجامايكي لويس غرابان "مهاجم"، البرازيلي رينان ريبيرو "حارس مرمى"، إبراهيم الزبيدي "ظهير أيسر"، الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي "جناح أيمن".

وبدأ كريري مشواره في درجة الأولمبي بنادي الهلال، ثم انتقل إلى الفيحاء على سبيل الإعارة خلال موسم 2018-2019، ثم انتقل إلى أحد في صفقة بيع نهائي، في يوليو 2019، ثم انتقل إلى الوحدة في سبتمبر 2020.



غربلة داخل أهلي جدة وإقالة سيبولدي



وشهدت الأيام الماضية غربلة داخل الأهلي، بعد حل مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ، وتمت إقالة المدير الفني الأوروجوياني روبرت سيبولدي، وتعيين يوسف عنبر مستشارًا فنيًا، ومدربًا مؤقتًا للفريق، لحين الإعلان عن مدير فني جديد.



وافتتح أهلي جدة مشواره التاريخي في دوري يلو، بالتعادل مع القيصومة بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام الأخدود بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية.