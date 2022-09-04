شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. التعاون الليبي يعلن التعاقد مع النقاز لتدعيم صفوفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي التعاون الليبي، عن التعاقد مع نجم الدوري السعودي السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف نادي التعاون الليبي اليوم الأحد، عن تعاقده بشكل رسمي مع محمد النقاز قادمًا من الهلال، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

التعاون الليبي يتعاقد مع محمد النقاز من الهلال



وكتب الحساب الرسمي للتعاون على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحبوا معنا بالجناح الأيمن محمد النقاز معززا لصفوف القلعة الصفراء قادما من الهلال".

وتابع: "نبارك لك شرف ارتداء الغلالة.. ومشوار الصفقات لا يزال طويلا، وهو أحد العناصر التي قدمت أداء جيدا مع المدينة والهلال".



التعاون الليبي يواصل تعاقداته استعدادًا للموسم المقبل



كما كشف النادي الليبي، عن تجديد تعاقده مع محمد بعد السلام الشبة ليواصل مشواره مع التعاون، بعد إعلان التعاقد مع الدولي البينيني أيوي أبوبكر تراولي والمهاجم دافيد مولينقا والمدافع أباقا سانتوس.

ويسعى التعاون لإبرام صفقات جيدة للظهور بشكل مميز خلال الدوري الليبي المنتظر انطلاقه في الشهر المقبل.